منسق مهرجان المانجو: تربة الأراضي الزراعية بالإسماعيلية سبب جودة المحصول

قال أحمد شجيع، منسق مهرجان المانجو بالإسماعيلية وأحد المزارعين بالمحافظة، إن تربة الإسماعيلية الخالية من الملوثات أهم أسباب جودة محصول المانجو وتميزه عن باقي الأصناف المزروعة في المحافظات الأخرى.

وأضاف «شجيع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موسم حصاد المانجو بدأت بشائره مع بداية شهر يوليو، وبدأت ذروته خلال الأيام القليلة الماضية، ومتوقع أن يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

مناخ الإسماعيلية زاد من جودة المحصول

وأكد أن طقس الإسماعيلية الاستوائي أحد أهم أسباب تميز محصول المانجو، وهو ما ساهم في زيادة نسبة السكروز في أصناف المانجو المزروعة في أرض المحافظة، مضيفا أن عدد من الأصناف المختلفة، وخاصة الأجنبية التي تم زراعتها في الإسماعيلية خلال الفترة الماضية، كانت أفضل من الأماكن التي تم استزراعها منها، وخلال مهرجان المانجو العام الماضي أحد السفراء أكد أن طعم أحد الأصناف أجود من طعم نفس الصنف في بلاده، وهو ما برهن على جودة أصناف الإسماعيلية.

وأكد منسق مهرجان المانجو، أن محصول المانجو بالإسماعيلية بخير هذا الموسم، وتعددت الأصناف بين السكري والفونس والعويس والزبدة والنعومي والسكري الممتاز وفص العويس.

مهرجان المانجو سيضم كافة الأصناف

وقال أحمد شجيع إن مهرجان المانجو هذا العام سيضم كافة الأصناف المحلية والأجنبية الموجودة في الأسواق، مشيرا إلى أن شهر أغسطس يتميز بنضج كافة الأنواع على الأشجار في مختلف المزارع، مضيفا أنه سيتم تحديد عدد من نقاط البيع بمحيط المهرجان، وفي نطاق أحياء ومراكز الإسماعيلية وبيعها بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق.