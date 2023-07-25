«الشاذلي» يروج لمهرجان المانجو بالإسماعيلية على طريقة «شارلي شابلن»

دشن الممثل الشاب أحمد الشاذلي، من محافظة الإسماعيلية، حملة ترويجية لمهرجان المانجو في المحافظة، والمقرر انطلاقه 18 و19 أغسطس المقبل، لدعوة المواطنين لحضور المهرجان.

ونشر «الشاذلي» فيديو على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، يظهر فيه مرتديا زي الممثل الراحل شارلي شابلن، ويوزع على المواطنين زجاجات صغيرة من المياه وحبات المانجو، ترويجا للمهرجان.

الشاذلي: مانجو الإسماعيلية متميزة عن غيرها

وقال أحمد الشاذلي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محصول المانجو أكثر المحاصيل الزراعية التي تتميز بها محافظة الإسماعيلية، وتتميز بجودتها عن مختلف المحافظات.

وأضاف: «فكرت إني أروج للمهرجان وحسيت إنه من واجبي أنزل أفرح المواطنين في الشارع ونشارك بعض حاجة بنحبها، وإن شاء الله هنشارك ضيوفنا في الإسماعيلية خلال مهرجان المانجو».

وأكد «الشاذلي» أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، قرر مشاركة بعض المواطنين وقائدي سيارات التاكسي، زجاجات المياه لتخفيف الطقس الحار عنهم طوال الفترة الماضية.

الشاذلي: المهرجان فرصة لفتح أسواق خارجية

وقال «الشاذلي»، إن مهرجان المانجو فرصة قوية للدعاية للمحصول في الدول المختلفة، خاصة لما تتميز به الأصناف المحلية والأجنبية المزروعة في الإسماعيلية، مشيرا إلى أن العديد من السفراء أشادوا بالمحصول خلال النسخة الأولى من المهرجان العام الماضي.

وتابع: «المهرجان قد يكون تأخر في إقامته، لكنه فرصة كبيرة لتنشيط السياحة في المحافظة خلال موسم المانجو، وإعادة الإسماعيلية لمكانتها كمدينة للمهرجانات كما كانت في العقود الماضية».