مهرجان المانجو بالإسماعيلية.. موكب ترفيهي واحتفالات مجانية

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان المانجو بالإسماعيلية، أن جميع فاعليات المهرجان المقرر انطلاقه على مدار يومي 18 و19 أغسطس المقبلين، مجانية تماما، بدون أي مقابل أو تذاكر للدخول، مشيرة إلى أن الفاعليات تتضمن الموكب الترفيهي ومنطقة الاحتفالات والسوق المفتوحة المقرر إقامتها بمنطقة نمرة 6، إحدى أشهر حدائق المحافظة.

خريطة مهرجان المانجو بالإسماعيلية

وقال أحمد شجيع منسق مهرجان المانجو بالإسماعيلية، إن المهرجان يضم جزئين، الأول مخصص للجمهور على مدار اليومين في شارع محمد علي، يضم الاحتفالات والموكب الترفيهي وصولاً إلى منطقة السوق المفتوحة، والجزء الثاني، مخصص للملتقى التصديري الخاص بالتجار والمصدرين والمجالس التصديرية والشركات التصديرية والرعاة والوفود الدبلوماسية.

وأضاف «شجيع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مهرجان المانجو بالإسماعيلية هذا العام، يستهدف التسويق لمحصول المانجو بشكل أكبر وفتح خطوط تصديرية مع المصدرين والمسوقين على مستوى عالمي في مختلف الدول.

محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات مهرجان المانجو

وعقد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، عدة اجتماعات تنسيقية على مدار الأيام الماضية، لمناقشة التفاصيل النهائية بمهرجان المانجو بالإسماعيلية، وإنهاء كافة العمليات التحضيرية له على مدار اليومين.

وأكد «بشارة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتوقع نجاح أكبر للنسخة الثانية من المهرجان بعد انطلاق نسخته الأولى العام الماضي، وإشادة عدد من السفراء به وبأهميته.

وقال إن الإسماعيلية تعد من أكثر المحافظات تميزاً في إنتاج المحاصيل الزراعية، إلا أن المانجو يعتبر من أفضل المحاصيل التي تشتهر بها المحافظة، لجودتها واختلافها عن باقي المحافظات بسبب انعدام ملوثات التربة والظروف المناخية الملائمة.