مصرع شاب وإصابة شخصين في حادث تصادم بالبحيرة « أسماء»

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل أعلى كوبري المعدية بالطريق الدولي الساحلي، ونقلوا جميعا إلى مستشفى إدكو العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى جثة شاب و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجاري عمل الفحوصات الطبية وحرر المحضر اللازم.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى محمد حسن عمارة، 35 سنة، مقيم برج رشيد، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عبد الله عصام حمد، 19 سنة، مصابا بكسر بالساق الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد إسماعيل، 14 سنة، مصابا بكدمات بالظهر والرقبة وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمان برج رشيد بالبحيرة.

ونقلا المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.