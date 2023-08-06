مؤسسة الجارحي: تشيد بما حققته المرأة من نجاحات خلال عهد الرئيس السيسي

شاركت الدكتورة داليا الجارحي، أمين صندوق مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في فعاليات المؤتمر الوطني لدعم قضايا المرأة المصرية تحت شعار «نساء مصر هن وقود المستقبل ومجد الأوطان»، والذي نظمته مؤسسة «هي تستطيع» وإيجي جيت لريادة الأعمال ودعم المرأة، وبحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة ورموز المجتمع المدني.

دور المنظمات المحلية والإقليمية في تحسين وضع المرأة

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي جاءت تحت عنوان دور المنظمات المحلية والإقليمية في تحسين وضع المرأة، أكدت الدكتورة داليا الجارحي أن المرأة عنصر أساسي في التنمية نحتاج إلى تعظيم الاستفادة من جهودها وتعظيم مشاركتها في كافة المجالات والعمل على دعم قضاياها بما يحقق المستهدفات التنموية، مشيرة إلى أن قضايا المرأة المصرية تعتبر أولوية وطنية وتنموية، ومؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية والعديد من شركاء المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني يهتمون بها ويعملون على تحسين مستوى جودة الحياة لعظيمات مصر.

وقدمت مؤسسة الجارحي عدد من التوصيات لتوحيد الجهود للمساهمة في تحسين وضع المرأة علي جميع المستويات، ومنها على سبيل المثال؛ تحسين جودة التعليم في قرى مصر وطوير المدارس وتشجيع الفتيات على استكمال التعليم لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، والعمل على تدشين مراكز التدريب الريفية، وتسهيل وصول المرأة لها لضمان مشاركتها بصورة فعالة، فضلا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية داخل القرى ورفع وعي المرأة الريفية بحقوق الملكية والخدمات التمويلية المتاحة.

حقوق المرأة في عهد الرئيس السيسي

واختتمت الدكتورة داليا الجارحي كلمتها بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر وإيمانه الراسخ بحقوق المرأة وقدراتها، مشيدة بما حققته المرأة من نجاحات فى مختلف المجالات، مشددة على ضرورة تفعيل الحوار المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة الصور النمطية المرتبطة بالأدوار الاجتماعية للمرأة.