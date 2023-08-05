تعرف على مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2023 في جميع الجامعات المصرية

على مدار الساعات القليلة الماضية، حرص طلاب الثانوية العامة 2023، الحاصلين على مجموع تنسيق المرحلة الأولى على تسجيل رغباتهم باختيار الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، ويسعى طلاب الشعبة العلمية لمعرفة مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2023 في جميع الجامعات المصرية، إذ تعد كليات الطب من أكثر الكليات التي يسعى للالتحاق بها طلاب شعبة علمي علوم.

مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2023

وفي اليوم الأول، من تنسيق المرحلة الأولى، سجل الكثير من الطلاب الحاصلين على مجموع كبير رغباتهم باختيار كليات القمة لطلاب الشعبة العلمية، إذ حددت وزارة التربية والتعليم الحد الأدنى لشعبة علمي علوم بواقع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر للطلاب، وهناك العديد من الكليات المتاحة لتلك الشعبة، منها كلية الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة.

تعرف علي مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2023 في جميع الجامعات المصرية

وأوضح التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2023 لنتيجة الثانوية العامة، التي جاءت 90.7% للطب البشرى، و90.4% لطب الأسنان، و89.6% للعلاج الطبيعي، و88.8% للصيدلة، حيث يبدأ تنسيق الجامعات 2023، وبدأ الطلاب الحاصلين على مجموع المرحلة الأولى من التنسيق في تسجيل الرغبات من اليوم السبت 5 أغسطس، ويستمر تنسيق تلك المرحلة حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري.

قائمة كليات علمي علوم

وتحتوي قائمة كليات علمي علوم على عدد من الكليات المرتبطة بالدراسة في الشعبة العلمية خلال المرحلة الثانوية، وتتمثل في الآتي:

- كلية الطب البشري.

- كلية طب الأسنان.

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية الصيدلة.