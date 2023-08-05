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مكتب تنسيق جامعة بنها المرحلة الأولى.. 3 معامل تستقبل طلاب الثانوية 2023

كتب:

حسن صالح
08:04 م | السبت 05 أغسطس 2023
انطلاق تنسيق الجامعات المرحلة الأولي

انطلاق تنسيق الجامعات المرحلة الأولي

انطلقت اليوم أعمال استقبال الطلاب في مكتب تنسيق جامعة بنها المرحلة الأولى بـ3 معامل لتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق الجامعات بداية من اليوم وتستمر لمدة 5 أيام حيث جرى تجهيز المعامل بكل الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات التنسيق للطلاب 

تستعرض«الوطن» أماكن مكتب تنسيق جامعة بنها المرحلة الأولى في 3 معامل تستقبل طلاب الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات من أبناء محافظة القليوبية 

أماكن مكتب تنسيق جامعة بنها المرحلة الأولي

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن أماكن مكتب تنسيق جامعة بنها المرحلة الأولى حيث جرى تخصيص 3 معامل بكليات الجامعة استقبلت طلاب الثانوية العامة اعتبارا من اليوم لتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات كالتالي : 

- كلية الزراعة بمشتهر 

- كلية التجارة ببنها مجمع الكليات بنها 

- كلية الآداب بمجمع الكليات ببنها

مكتب تنسيق جامعة بنها المرحلة الأولي

أوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة أن مكتب تنسيق جامعة بنها المرحلة الأولى استقبل الطلاب، تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق اعتبارًا من اليوم السبت حيث تستمر أعمال تسجيل الرغبات للطلاب حتى الأربعاء 9 أغسطس المقبل.

أشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أنه جرى تجهيز 3 معامل مركزية لخدمات مكتب تنسيق جامعة بنها المرحلة الأولى، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم مجاناً وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة.

أضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه جرى توفير استراحات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم ضمت خدمات مكتب تنسيق جامعة بنها المرحلة الأولى مع التوجيه بتقديم كل التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكتروني بمراحله المختلفة.

كان الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عقد اجتماعا تنسيقاً مع الدكتور رضا عمر، والدكتور علي سعد المشرفان على أعمال التنسيق الإلكتروني بالجامعة لمتابعة كل تجهيزات المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال مراحل التنسيق من خلال مكتب تنسيق جامعة بنها المرحلة الأولى،

 

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