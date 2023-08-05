رئيس «العلمين الدولية»: 8 برامج دراسية جديدة أبرزها الأمن السيبراني وإدارة الأعمال

أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة العلمين الدولية، انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين وفقاً للحدود الدنيا التى سيقرها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من البرامج الجديدة ذات اتفاقيات دولية ستتم إتاحتها أمام الطلاب.

زيادة مصروفات هذا العام بين 3% و7% ونستهدف قبول 2000 طالب وطالبة لعدم اكتمال المنشآت

وأضاف «الكردى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مجلس الجامعة قرر زيادة المصاريف الدراسية لعدد من البرامج بنسب تتراوح ما بين 3% و7%، منوهاً بأنه مستهدف قبول ما يقرب من 2000 طالب وطالبة جدد بمختلف البرامج. وإلى نص الحوار:

ما أبرز الاستعدادات للعام الدراسى الجديد؟

- الجامعة أنهت كافة استعداداتها لتنسيق القبول واستقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وهى فى انتظار وضع الحدود الدنيا للتقدم من قبَل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتقام الجامعة على مساحة 150 فداناً بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعياً وسكناً للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المميزة فى عدة مجالات، ومنها (الهندسة، هندسة الحاسبات، علوم الحاسب، العلوم الأساسية المتقدمة، العلوم الصيدلية، العلوم الإدارية والأعمال، الفنون والتصميم، طب الأسنان، بالإضافة إلى برنامج الصحة العامة وهو مجال متفرد).

ماذا عن الاتفاقيات الدولية الجديدة الموقعة للجامعة مع جامعات أجنبية دولية؟

- هناك 4 اتفاقيات دولية جديدة ستدخل فى العام الجديد حيز التنفيذ مع 4 جامعات فى منطقة نيوجيرسى، وهى جامعات «ناتجرز، كين، وليم باتريسون، ميرلاند»، وهناك 8 برامج دراسية جديدة ستنضم للعام الجديد، سواء فى الأمن السيبرانى أو إدارة الأعمال والتسويق والتصميم والفنون والصحة العامة وغيرها من المجالات المتميزة التى تتماشى مع سوق العمل محلياً وإقليمياً، وستتم إتاحة التقدم لها من قبَل الطلاب.

ماذا عن مصاريف العام الجديد؟

- هناك زيادة فى البرامج الدراسية، بعضها زاد بقيمة 7%، والجزء الآخر بنسبة 3%.

كم عدد الطلاب المستهدف التحاقهم بالجامعة؟

- نستهدف قبول العام الدراسى الجديد من 1800 إلى 2000 طالب وطالبة، وهذا بسبب عدم اكتمال منشآت الجامعة.

ماذا عن مسابقة جائزة أفضل جامعة فى استراتيجية التدويل بالشرق الأوسط؟

- جامعة العلمين الدولية نجحت فى التأهل لنهائى جائزة أفضل جامعة فى استراتيجية التدويل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتأهل أيضاً للمنافسة مع 6 جامعات للحصول على جائزة مؤسسة التايمز البريطانية، ومشاركة الجامعة فى المسابقات الدولية تسهم فى صقل مهارات وخبرات الطلاب وتزويدهم بالمعارف المختلفة التى تساعدهم على الارتقاء بقدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل إقليمياً ودولياً، واختيار الجامعة ضمن القائمة النهائية المكونة من 6 جامعات للمنافسة على جائزة أفضل جامعة من حيث استراتيجية التدويل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تنظمها مؤسسة التايمز البريطانية، جاء نتيجة للشراكات الدولية المتميزة للجامعة مع جامعات مرموقة فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية فى محور التدويل والمشاركات الدولية، وهناك 300 جامعة مشاركة من 17 دولة فى 10 محاور، وتأهل للتصفيات النهائية 75 جامعة، منها 6 جامعات فى محور استراتيجية التدويل.

منظومة التعليم

الجامعة بدأت بأعداد ضعيفة للطلاب، ولكن مع موقع الجامعة المتميز فى العلمين والتطور الذى تشهده يوماً بعد يوم، شهدت تحسناً فى نسب الإقبال، بجانب التقدم والسمعة الطيبة للجامعة، مما ساهم فى تحسين موقعها بين الجامعات، والجامعات المصرية خلال السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة بمختلف المجالات ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.