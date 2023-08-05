الكينج والكابو يقدمان دويتو غنائي في مهرجان العلمين.. «بحلم أشوف الكون عمار»

قدم الفنان محمد منير وحميد الشاعري دويتو أسطوري في حفل بمهرجان العلمين الجديدة، وغنيا أغنية بحلم أشوف الكون عمار، قبل أن يوجه الفنان محمد منير الشكر للفنان حميد الشاعري.

وقدم محمد منير خلال الحفل عددًا من أهم وأشهر أغنياته التي تألق بها طيلة فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ومنها «علي صوتك»، و«ياللى بتسأل عن الحياة»، و«شجر الليمون»، و«أنا بعشق البحر»، وعدد آخر من أغنياته الشهيرة، كما قدم بعض أغان أخرى بمشاركة حميد الشاعري.

المهرجان بدأ منذ منتصف يوليو ومستمر لنهاية أغسطس

وبدأت فاعليات مهرجان العلمين في منتصف شهر يوليو الماضي، ومستمر لنهاية أغسطس الجاري، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء وكان المهرجان قد انطلق اسبوعه الثالث أمس بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت التبرع بأرباح مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.