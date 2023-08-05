حكيم يحيي حفلا في مهرجان العلمين الجديدة.. اعرف موعده

تتواصل مفاجآت مهرجان العلمين الجديدة، إذ أعلنت إدارة المهرجان عن حفل جديد ضمن فعاليات الدورة الأولى التي تقام تحت شعار «العالم علمين».

وتم الإعلان عن حفل للنجم حكيم، وذلك يوم 17 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يكون هناك عدد كبير من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

حفل محمد منير أمس في مهرجان العلمين

وأمس، حرص جمهور الفنان محمد منير، على تقديم التحية للفنان الكبير محمد منير أثناء دخوله الحفل، وهتف الجمهور: «الكبير كبير بنحبك يا منير.. الكبير كبير بنحبك يا منير».

وقدم محمد منير، خلال الحفل، المقام بمدينة العلمين، عددا من أهم وأشهر أغنياته التي تألق بها طيلة فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ومنها «علي صوتك، وياللى بتسأل عن الحياة، وشجر الليمون، وأنا بعشق البحر»، وعدد آخر من أغنياته الشهيرة.