رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الناقدة علا الشافعي: حفلات العلمين بها تنوع في الألوان والأذواق الغنائية

كتب:

أحمد شوقي
10:13 م | السبت 05 أغسطس 2023
الناقدة الفنية علا الشافعى

الناقدة الفنية علا الشافعى

قالت الناقدة الفنية علا الشافعي، عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة، إن المهرجان يشهد تنوعا في الألوان والأذواق الغنائية، منها مسرح الشارع، الذي غنى فيه الفنان وائل الفشني، ثم حفل الفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم.

منير عبر عن فرحته بالعلمين

وأضافت علا الشافعي، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن مدحت صالح تألق في الحفل، وتجاوب معه الجمهور، لافتة إلى أن حفل أمس كان من أهم الحفلات، التي تضم جماهيرا من عدة محافظات، وهو حفل أسطوري على مستوى الإخراج.

ولفتت علا الشافعى، إلى أن الكينج محمد منير غنى أكثر من البرنامج المقرر له 8 أغاني، وهذا له علاقة بتفاعل الجمهور، فضلا عن تنوع الحضور من عدة أجيال وأسر، لافتا إلى أن محمد منير عبر عن فرحته بالعلمين وتفاعل الجمهور معه في الحفل.

اقرأ المزيد:

اكتشاف بقايا سفينة غارقة وجِرار فخارية تعود لما قبل الميلاد بالقرب من شاطئ العلمين

رئيس «العلمين الدولية»: 8 برامج دراسية جديدة أبرزها الأمن السيبراني وإدارة الأعمال

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين بمدينة العلمين الجديدة

حكيم يحيي حفلا في مهرجان العلمين الجديدة.. اعرف موعده

العلمين الجديدة شاهدة على زيارة رئيس دولة الإمارات لمصر
بقلم أحمد شوقي