اعرف الطرق البديلة لشارع الأزهر بعد غلقه لمدة يومين بسبب هبوط أرضي

48 ساعة هي المدة الزمنية التي أعلنتها الإدارة العامة لمرور القاهرة لغلق شارع الأزهر لتنفيذ أعمال حفر وحقن التربة لوجود هبوط أرضي أمام مستشفى الحسين، وعينت خدمات مرورية بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» في التقرير التالي الطرق البديلة لشارع الأزهر بعد غلقه لمدة يومين بسبب هبوط أرضي أمام مستشفى الحسين.

الطرق البديلة لشارع الأزهر بعد غلقه لمدة يومين

وحول الطرق البديلة لنفق الأزهر يقول اللواء أحمد هشام مساعد الوزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إنه جرى إجراء تحويلات مرورية بعد غلق مطلع كوبري الأزهر من ميدان الأوبرا وتحويل حركة المرور إلى مناطق ميدان العتبة وصولا لشارع الجيش وغلق مدخل شارع الأزهر من شارع بورسعيد وتحويل حركة المركبات اتجاه شارع بورسعيد فميدان الجيش وسط تواجد خدمات مرورية وعلامات إرشادية بموقع منطقة الأعمال.

نصائح لقائدي السيارات بمنطقة الأعمال

ونصح الخبير المروري، بأنه أثناء السير اتجاه مناطق الأعمال يجب المرور بهدوء وخفض السرعة مع الالتزام بالعلامات الإرشادية والتنظيمية في التحويلات سالفة الذكر وعدم الوقوف في منطقة الأعمال لأي سبب من الأسباب وعدم استخدام آلة التنبيه بدون مبرر بمناطقة الأعمال وإعطاء الأولوية للسيارة من الجهة اليسرى والالتزام بتعليمات رجال المرور.