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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال حفر وحقن التربة في شارع الأزهر

كتب:

حسن سمير
04:27 م | السبت 05 أغسطس 2023
تحويلات مرورية - أرشيفية

تحويلات مرورية - أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال حفر وحقن التربة بشارع الأزهر، لوجود هبوط أرضى أمام مستشفى الحسين. 

الغلق الكلى لمدة ليلتين

وقالت الإدارة، إن أعمال الحفر تستلزم الغلق الكلي لشارع الأزهر، في الاتجاه القادم من كوبرى الأزهر باتجاه صلاح سالم، اعتبارا من الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل، اليوم السبت، لمدة ليلتين فقط على النحو التالي:

غلق مطلع كوبرى الأزهر

غلق مطلع كوبري الأزهر من ميدان الأوبرا، وتحويل حركة المرور إلى مناطق ميدان العتبة، وصولا لشارع الجيش، وغلق مدخل شارع الأزهر من شارع بورسعيد، وتحويل حركة المركبات اتجاه شارع بورسعيد في ميدان الجيش.

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