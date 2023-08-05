تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال حفر وحقن التربة في شارع الأزهر

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال حفر وحقن التربة بشارع الأزهر، لوجود هبوط أرضى أمام مستشفى الحسين.

الغلق الكلى لمدة ليلتين

وقالت الإدارة، إن أعمال الحفر تستلزم الغلق الكلي لشارع الأزهر، في الاتجاه القادم من كوبرى الأزهر باتجاه صلاح سالم، اعتبارا من الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل، اليوم السبت، لمدة ليلتين فقط على النحو التالي:

غلق مطلع كوبرى الأزهر

غلق مطلع كوبري الأزهر من ميدان الأوبرا، وتحويل حركة المرور إلى مناطق ميدان العتبة، وصولا لشارع الجيش، وغلق مدخل شارع الأزهر من شارع بورسعيد، وتحويل حركة المركبات اتجاه شارع بورسعيد في ميدان الجيش.