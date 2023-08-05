مراسلة «إكسترا نيوز»: «المتحدة» تحرص على تنوع الحفلات الفنية بمهرجان العلمين

قالت نانسي نور، مراسلة «إكسترا نيوز» بمدينة العلمين الجديدة، إنَّ اليوم سيقام بمسرح العلمين «آرينا» حفل رومانسي في المقام الأول يجمع بين ملكة الإحساس الفنانة إليسا والنجم تامر عاشور، موضحةً أنَّ هذا الحفل له طابع وذوق معين ومريدي الحفل من النوع الخاص.

نور: انطلاق حفل إليسا وتامر عاشور اليوم من العلمين الجديدة

وأضافت «نور»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ حفل اليوم يجمع بين فنانة عربية وفنان مصري ما يدل على تنوع الحفلات الموسيقية والفنية في مدينة العلمين الجديدة وحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الجمع بين هذا التنوع.

الحفل مباع بالكامل

وتابعت موفدة «إكسترا نيوز» بمدينة العلمين، «هذا الحفل مباع بالكامل والجميع يتداول هذه الأسماء خاصة النجمة أليسا وصوتها الذي يمس كافة القلوب ويأتي إلى حفلها الجمهور ليستمتع بجمال وروعة الصوت وهي معشوقة العرب.. وارتبط دوما اسم النجم تامر عاشور وحفلاته بـsold out أو مباع كامل».