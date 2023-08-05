حميد الشاعري يشكر الشركة المتحدة على مهرجان العلمين

صعد منذ قليل الفنان حميد الشاعري لحفله الغنائي الكبير المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على نغمات أغنية «روح السمارة».

حميد الشاعري يوجه الشكر للشركة المتحدة

وقال حميد الشاعري «إنه سعيد بوجوده اليوم في مهرجان العلمين، ويشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا التنظيم الرائع».

وعقب وصلة حميد الشاعري الغنائية، صعد الفنان محمد منير للمسرح.

تفاصيل انطلاق مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين بدأت فعالياته في منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء، وانطلق أسبوعه الثالث أمس بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.