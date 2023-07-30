إليسا تروج لحفلها بمهرجان العلمين الجديدة: «سعيدة إني هشوف حبايبي»

أعربت النجمة اللبنانية إليسا، عن سعادتها البالغة؛ لمقابلة جمهورها المصري والعربي، خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي من المقرر أن يقام يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

نشرت إليسا بوستر حفلها مع الفنان تامر عاشور عبر صفحتها على «إنستجرام» وعلقت عليه قائلة: «سعيدة إني هشوف حبايبي في العلمين الجديدة يوم 5/8 بمهرجان العلمين في مصر، حلوة يا بلدي».

روج الفنان تامر عاشور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله مع إليسا بنشر البوستر الدعائي، وعلق عليه قائلا: «حبايبنا في العالمين جاهزين؟ مستنيكم يوم 5 أغسطس في مهرجان العلمين علشان نغني مع بعض وهيبقى يوم أجمد وأجمل بوجود النجمة الكبيرة إليسا وبقولها تشرفي وتنوري بلدك مَصر».

إليسا تطرح أغنية «بتمايل على البيت»

يذكر أن الفنانة إليسا كانت قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة «بتمايل على البيت» أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي تعمل على طرح أغنياته.