متى ينتهي فصل الصيف 2023؟.. وهذا موعد بداية الشتاء

موجات حارة شديدة شهدتها كافة الأنحاء منذ بداية فصل الصيف 2023، تفاوتت بها درجات الحرارة ونسب الرطوبة التي كانت أعلى من المعدلات الطبيعية، وزادت من الشعور بحرارة الطقس، الأمر الذي جعل المواطنين ينتظرون حلول فصل الخريف الذي يتبعه فصل الشتاء، للتخلص من حرارة فصل الذي عانى منه الكثيرون على مدار الشهور القليلة الماضية، ويتسائلون عن موعد انتهاء فصل الصيف.

موعد انتهاء فصل الصيف

أوضحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه منذ بداية فصل الصيف في 21 يونيو الماضي تتعرض الكثير من المناطق لمنخفض الهند الموسمي، والذي يؤثر على الكثير من المناطق، ويتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ليزداد الأمر سوءً بحلول شهر أغسطس والذي يعد ذروة فصل الصيف وترتفع به نسبة الرطوبة أكثر من الشهور الماضية، كما يؤثر الحزام المداري على الظواهر الجوية في المناطق التي تتعرض لها، إذ يتسبب في سقوط أمطار على بعض المناطق الجنوبية مثل حلايب وشلاتين وأسوان.

وعن موعد انتهاء فصل الصيف، فينتهي بشكل رسمي ليبدأ فصل الخريف يوم 21 سبتمبر المقبل، إذ يتميز فصل الخريف بانخفاض نسب الرطوبة الملازمة للأجواء على مدار فصل الصيف، الأمر الذي يقلل من الإحساس بحرارة الطقس، ليغلب على النصف الأول من هذا الفصل سمات فصل الصيف، لتقل تدريجيا حتى نصل للنصف الثاني من فصل الخريف، لتبدأ سمات فصل الشتاء في الظهور تدريجيا حتى بداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر المقبل.

هل نشهد موجات حارة أخرى خلال شهر أغسطس الجاري؟

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن نشهد عددا من الموجات الحارة خلال شهر أغسطس الجاري، إذ يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، لافتة إلى أنها لم تكن طويلة مثل الموجة التي شهدناها خلال شهر يوليو الماضي.