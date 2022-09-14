موعد بداية فصل الخريف 2022 في مصر.. باق 9 أيام على انتهاء الصيف

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد بداية فصل الخريف 2022 في مصر، حيث ينتظر العديد من الأشخاص انتهاء الصيف وانخفاض درجات الحرارة والانتهاء من الموجات الحارة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الماضية والتي عانى منها الكثيرون الذي يشعرون بارتفاع الضغط وتسارع ضربات القلب مع الحر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والجمهور على مدار الساعة، موعد بداية فصل الخريف 2022 في مصر، وفقا لما قالته منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

موعد بداية فصل الخريف 2022 في مصر

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موعد بداية فصل الخريف 2022 في مصر سيكون يوم 23 سبتمبر، مشيرة إلى أن موعد انتهاء الصيف 2022 فلكيًا سيكون يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر.

كما أعلن معهد البحوث الفلكية، عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، إن بداية الخريف سيكون الساعة الثالثة و4 دقائق صباح يوم 23 سبتمبر 2022 بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويستمر 93 يومًا و15 ساعة و50 دقيقة.

موعد بداية فصل الخريف 2022 في مصر.. ظهور الشبورة المائية

وعن معالم فصل الخريف، قالت «غانم»، إن من أبرزها هو ظهور الشبورة المائية صباحا في معظم الأيام، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط من الاتجاه الغربي، مع نشاط الرياح في معظم الفترات مما يقلل من الإحساس بدرجات الحرارة طوال اليوم.

كما يتسم فصل الخريف وفقا لما قالته منار غانم، بالتدرج في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والرطوبة، التي تتراجع بشكل ملحوظ مع وجود منخفضات في طبقات الجو العليا والتي بدورها تعمل على ظهور السحب التي تحمينا من أشعة الشمس.