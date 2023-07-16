بعد الموجات المتتالية لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها جميع المحافظات المصرية مع بداية فصل الصيف 2023، تساءل كثيرون عن موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر، وموعد بداية فصلي الخريف والشتاء، حيث ينتظر كثيرون انخفاض درجات الحرارة واستقرار الطقس.

وترصد السطور التالية، موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر وموعد بداية الخريف، وفق هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّ موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر، جغرافيا، سيكون يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف بعد نحو 64 يوما من الآن.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ هناك ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة هذه الأيام، بسبب تاثير المرتفع الجوي القادم من طبقات الجو العليا، وتاثير منخفض الهند الحار، حيث تزيد درجات الحرارة بقييم تتراوح من 4 لـ5 درجات عن المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة الاثنين 17 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 18 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 19 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.