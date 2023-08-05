نجوم يهنئون الفنان طه دسوقي بحفل زفافه

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة الفنان طه دسوقي بحفل زفافه على الإستايلست نادين، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور مجموعة كبيرة من الأصدقاء والأقارب.

نجوم الفن يهنئون الفنان طه دسوقي

ونشر الفنان طه دسوقي منذ ساعات «فيديو» عن التحضيرات النهائية لحفل زفافه، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وجاءت تعليقات نجوم الفن كالتالي:

قالت نيكول سابا: «مبروك حبيبي»، وكتب أسامة الهادي: «مبروك»، وهنأته هدى المفتي بقولها: «حلاوتكم إيه».

وعلقت أسماء أبو اليزيد، بقولها: «مبروك يا حبايبي»، وقالت ميرهان حسين: «مبروك ربنا يسعدكم»، وكتب حسام داغر: «مبروك يا روح قلبي يا طه ربنا يحفظكم».

وكتبت شيماء سيف: «عسل ما شاء الله ربنا يحفظكم ويسعدكم»، أما محمد عبدالرحمن فعلق قائلا: «مبروك يا حبيبي»، وقال أحمد خالد صالح: «مبروك يا حبايب ربنا يسعدكم ويجمعكم على خير دايما».

آخر أعمال طه دسوقي

وشارك طه دسوقي في السباق الرمضاني 2023، من خلال مسلسل الصفارة، الذي ضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد أمين، وآية سماحة، وحاتم صلاح، ومحمود البزاوي، وإنعام سالوسة، ومحمد رضوان، ومحمد الجمال، وماريا أسامة.