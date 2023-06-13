طه دسوقي يمازح عمر شريف في احتفالية الدراما: «ملحقتش اتصور مع التكريم المرة اللي فاتت»

مازح الفنان طه الدسوقي، الطفل عمر شريف، خلال تسلمه جائزة حفل تصويت الجمهور لأفضل ممثل كوميدي شاب في الموسم السابع من كأس انرجي للدراما.

طه دسوقي: مبسوط بالتكريم

وخلال تسلم دسوقي الجائزة قال: «مبسوط بالتكريم، وبتكريمكم لعمر شريف كمان، علشان المرة اللي فاتت ملحقتش أتصور مع الجائزة بتاعتي، فمبسوط بالتكريم».

الموسم السابع من كأس انرجي للدراما

شهد الحفل، حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، أروى جودة، السيناريست تامر حبيب، الفنان أحمد عبدالوهاب، الطفل عمر شريف، الفنان أحمد السعدني، الفنانة مي كساب، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ومذيعي الراديو.