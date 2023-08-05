الصور الأولى من حفل زفاف طه دسوقي

احتفل الفنان طه دسوقي بحفل زفافه على الإستايلست نادين في أحد الفنادق الكبرى، بحضور مجموعة كبيرة من الأصدقاء والاقارب.

وظهر طه دسوقي في الصور الأولى وهو يرتدي بدلة هادئة باللون الأبيض، بينما ترتدي العروسة فستان أبيض قصير.

وكان طه دسوقي ونادين، احتفلا بخطبتهما العام الماضي في شهر أغسطس العام الماضي.

نجاح طه دسوقي في رمضان المنقضي

وكان طه دسوقي حقق نجاح كبير، خلال موسم دراما رمضان الماضي 2023، بمشاركته في بطولة مسلسل «الصفارة»، والتي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي، تدور أحداث المسلسل حول شفيق الذي يعمل مرشدًا سياحيًا ويقوم بسرقة صفارة الملك توت عنخ آمون التي تمكنه من العودة للزمن إلى الوراء لمدة 3 دقائق، ثم الرجوع للحاضر واكتشاف التغيرات الناتجة، فيدخل في مغامرات مثيرة.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد أمين، اية سماحة، حاتم صلاح، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، محمد رضوان، محمد الجمال، ماريا أسامة.