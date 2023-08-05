الوظائف التعليمية 1445 في السعودية.. اعرف نتيجتك من منصة جدارات

يبحث الأفراد في المملكة العربية السعودية عن الوظائف التعليمية 1445 في السعودية، خاصة أنه تم الانتهاء من تلقي الطلبات في 30 يوليو الماضي، ويمكن معرفة النتائج من خلال زيارة الموقع الرسمي جدارات.

معرفة نتائج الوظائف التعليمية 1445 في السعودية

ومن أجل معرفة الوظائف التعليمية 1445 في السعودية، فإنك تدخل موقع جدارات ثم تضغط على كلمة التالي، ثم تنقر التبويب الخاص بتسجيل الدخول، ثم تكتب كافة البيانات المطلوبة في الأماكن الخاصة بها، ثم تتوجه إلى النافذة الخاصة بالاستعلام، ثم تضغط على الأيقونة الخاصة بعرض النتائج، ومن ثم سوف تظهر أمامك نتيجة الطلب الذي قمت بتقديمه.

معرفة نتائج الوظائف التعليمية 1445 في السعودية

ويحاول الأفراد الوصول إلى أسمائهم بعد التقديم في الوظائف التعليمية 1445 في السعودية، ويكون ذلك عبر منصة جدارات، ويمكن معرفة ذلك من خلال الدخول على المنصة، والضغط على كلمة تسجيل الدخول، وبعدها يظهر أمامك ملف جديد يكون بصيغة pdf ويجب عليك الضغط عليه، وعندها تبحث عن اسمك في قائمة الأسماء المرشحة في الوظائف.

الكشف الطبي للمقبولين بالوظائف التعليمية 1445 في السعودية

وسيكون الكشف للمقبولين الوظائف التعليمية 1445 في السعودية في يوم 19 من شهر محرم، ويستمر الكشف الطبي حتى يوم 1 صفر، حيث وفرت وزارة التعليم السعودية نحو 11,551 وظيفة في التخصصات الخاصة بإدارات التعليم متاحة للجنسين سواء رجال أو نساء.