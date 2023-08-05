تامر عاشور يبدأ حفله في مهرجان العلمين بأغنية «ده حكاية»

صعد منذ قليل الفنان تامر عاشور لحفله الغنائي الكبير المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على نغمات أغنية «ده حكاية».

حفلة تامر عاشور بمهرجان العلمين

وعقب وصلة تامر عاشور الغنائية من المقرر أن تصعد الفنانة إليسا للمسرح المقام في العلمين آرينا.

ومن المقرر أن يشدو تامر عاشور خلال الحفل بعدد من أهم وأشهر أغنياته التي تألق بها منها «قولوله سماح» و«محظوظ» و«تيجي نتراهن» و«عشت معاك حكايات» و«كلموها عني».

مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين قد بدأت فعالياته في منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء.