تفاصيل حفل إليسا في مهرجان العلمين الجديدة بمشاركة تامر عاشور

ينتظر الجمهور المصري بحماس كبير، السبت المقبل، لمتابعة حفل الفنانة إليسا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، الذي كان انطلق 13 يوليو بكثير من الفعاليات الفنية والرياضية.

حفل إليسا بالعلمين

ليلة السبت ستكون عبارة عن سهرة مصرية لبنانية، بمشاركة النجمة إليسا مع الفنان المصري تامر عاشور، وهي أيضا المرة الأولى التي تشدو فيها إليسا في مصر رفقة فنان مصري، إذ أنها اعتادت على الغناء منفردة، أو رفقة فنان عربي، حيث ستشدو لأول مرة بأغنيتها الجديدة «بتمايل على الـBeat» على أرض مدينة العلمين، بعد أن حققت الأغنية نجاحا منقطع النظير خلال الفترة الماضية.

وستكشف إليسا خلال الحفل، عن اسم اغنيتها الجديدة المقرر طرحها من ألبومها الجديد خلال الشهر المقبل.

فعاليات متنوعة بمهرجان العلمين الجديدة

كما سيشهد الأسبوع الثالث، عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، التي تشعل أجواء مدينة العلمين خلال فصل الصيف، ومن المقرر أن يعلن خلال الأيام المقبلة، عن باقي تفاصيل حفلات الأسبوع الرابع والخامس من المهرجان، الذي من المقرر أن يشارك بها نخبة أخرى من نجوم الغناء المصري والعربي، أمثال اللبنانية كارول سماحة، والموسيقار عمر خيرت، والفنان بهاء سلطان، والفنانة أنغام.