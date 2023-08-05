وكيل «الأوقاف»: جميع حجج الوقف والمستندات لم تتأثر بحريق الوزارة بباب اللوق

كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، عن مستجدات الحريق، الذي اندلع في مقر الوزارة بباب اللوق، مؤكدا أنه لم يحدث أي وفيات في الحريق.

«أبو عمر»: جميع إدارات وزارة الأوقاف تباشر عملها من العاصمة الإدارية

وأضاف «أبو عمر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع إدارات وزارة الأوقاف تباشر عملها في المقر الجديد بـ العاصمة الإدارية منذ بداية الشهر الجاري.

الحريق في الطابق الأول علوي

وقال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن الحريق في الطابق الأول علوي وامتد للأدوار الأعلى.

وأكد أن وزير الأوقاف، أحال الموضوع للتحقيق والنيابة العامة والإدارية، والفحص الذي قامت به أجهزة الأدلة الجنائية، أثبت أن سبب الحريق ماس كهربائي في الوحدات الداخلية بالتكييف.

وتابع الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، بأن جميع حجج الوقف والمستندات وأعمال الوزارة آمنة تماما، ولم يحدث بها تلفيات بسبب الحرائق.

واستطرد «أبو عمر»، بأن رجال الحماية المدنية عملوا بشكل فدائي وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون أي خسائر، وجهدهم كان السبب الأكبر في مرور الأزمة إلى بر الأمان.

واختتم بأن هناك لجنة لحصر التلفيات، وتتمثل في الجدران والأثاث والخشب، موجها رسالة طمأنة للجميع بأن الأمور جيدة والمستندات مؤمنة تماما وسيتم ترميم المبنى.