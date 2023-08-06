تامر عاشور يستكمل حفله بمهرجان العلمين على نغمات أغنية «هاجي على نفسي»

استكمل الفنان تامر عاشور، حفله الغنائي الكبير، المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، على نغمات أغنية «هاجي على نفسي».

حفل تامر عاشور وإليسا

وعقب وصلة تامر عاشور الغنائية، من المقرر أن تصعد الفنانة إليسا المسرح، المقام في «العلمين أرينا».

أغاني تامر عاشور خلال الحفل

ومن المقرر أن يشدو تامر عاشور، خلال الحفل، بعدد من أهم وأشهر أغنياته التي تألق بها منها: «قولوله سماح، ومحظوظ، وتيجي نتراهن، وعشت معاك حكايات، وكلموها عني».

يذكر أن مهرجان العلمين قد بدأت فعالياته في منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء.

كان المهرجان قد انطلق أسبوعه الثالث أمس، بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.