«زراعة كفر الشيخ»: ندوات توعية لـ630 مزارعا حول ترشيد استهلاك المياه

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن الحفاظ على المياه التي تستخدم في ري الزراعات المختلفة مثل القمح والأرز والذرة والقطن والبطيخ، أمر هام للغاية، ويجب على المزارعين العمل على ترشيد مياه الري ومعرفة أهمية هذا الأمر.

ندوات توعية للمزارعين لترشيد المياه

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات لـ«للوطن»، أن قسم الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في كفر الشيخ عقد العديد من الندوات لنحو 620 مزارعا من أبناء المحافظة، حول عدم الإفراط في ري المحاصيل الجافة، وأن يكون الري بمواعيد دون اللجوء لغمر الأرض، حتى لا يتم إهدار كميات كبيرة من المياه في الصرف، وذلك بهدف ترشيد مياه الري والحفاظ عليها قدر المستطاع.

ندوات مستمرة للمزارعين في الحقول

وأضاف «غربية»، أن الندوات الإرشادية مستمرة لتوعية المزارعين عن أهمية الحفاظ على مصادر الري، واستخدام طرق الري الحديث في بعض الزراعات الجافة مثل الخضروات والموالح في محافظة كفر الشيخ.