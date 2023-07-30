«زراعة كفر الشيخ»: 5 فوائد لكبس قش الأرز وتحويله لـ«بالات»

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إنّ موسم حصاد الأرز الشعير في كفر الشيخ، سيبدأ في منتصف الشهر المقبل، في حقول كفر الشيخ، أي بعد أقل من 17 يومًا من الآن، وهو الأمر الذي نطالب به جموع المزارعين بالاستفادة من قش الأرز، وتحويلها إلى «بالات قش»؛ لتعود عليهم بالنفع كعلف لمواشيهم، والاستفادة منها، وترك فكرة حرق قش الأرز الذي يسبب أضرارًا للبيئة.

5 فوائد من كبس قش الأرز للماشية

وأوضح «غربية»، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، أنّ قش الأرز الشعير حال «كبسه»، وتحويله إلى «بالات قش»، ينتج عنه، فوائد جما حال تناول الماشية له، وهي كالتالي:

- يتم كبس قش الأرز إلي «بالات قش»، والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تتغذى عليها الماشية.

- يعد قش الأرز ذات تركيبته تضاف مع العليقة، والتي تزيد من التركيز له كعلف للماشية.

- يساهم قش الأرز الشعير في رفع نسبة الأملاح المعدنية بالعليقة التي تتناولها الماشية.

- يتميز قش الأرز الشعير بخلوه من الحشائش الضارة و«الأفلاتوكسين».

- يعتبر علف قش الأرز من أفضل الأعلاف الخشنة التي تتناولها للماشية.

محصول الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأضاف أيضا في هذا السياق، أن محافظة كفر الشيخ، من المحافظات الأولى من حيث إنتاجية محصول الأرز الشعير، والتي تقدر نسبة الإنتاجية بها من المحصول بنحو 41% من الأرز الشعير على مستوى المزروع في محافظات مصر، وهو الأمر الذي وجب التنبيه علي المزارعين قبل قدوم موسم الحصاد بأيام أن المخلفات الزراعية من قش الأرز ثروة كبيرة كعلف للماشية دون تكلفة تذكر، حيث يتكلف كبس فدان الأرز نحو 200 جنيه فقط.