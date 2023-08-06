«إكسترا نيوز»: مصر تبهر العالم وتجذب السياح بمهرجان العلمين الجديدة

قالت ميرنا عادل، موفدة «إكسترا نيوز» من الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، إنَّ جميع الفئات تمستمتع بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى «العالم علمين»، مؤكدة أنَّ مصر تبهر العالم وقادرة على جذب مزيد من السياح من خلال المهرجان.

عادل: عروض تفاعلية لـ «الفنون الشعبية» مستمرة على ممشى العلمين

وأضافت «عادل» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أجواء رائعة على الممشى السياحي يعجز عنها الوصف و«لكن دعنا نقول أن الاحتفالات مستمرة وسط تفاعل الجماهير وجمال غير عادي وروح من البهجة والسعادة والحياة موجودة بالعلمين.. وعروض فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية التي تقدم عروض سكندرية رائعة وبيتفاعل معها الجمهور».

أغاني منير والشاعري كونت وجداننا

وتابعت موفدة «إكسترا نيوز»، «عروض بشكل دائم والتفاعل موجود.. وحفل الفنان محمد منير والكابو حميد الشاعري بأغنيات افتقدناها وكونت وجدانا وتلمسنا.. كونت شخصياتنا وكان هناك تواجد من مختلف الجنسيات العربية في حفل الأمس».