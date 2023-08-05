«الحياة اليوم» يرصد آراء المواطنين في العلمين الجديدة من الممشى السياحي

استعرض برنامج «الحياة اليوم»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، استمرار متابعة فعاليات نجاح مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، وقدم مراسل البرنامج جانبا من الفعاليات، وما يقدمه مسرح الشارع من عروض كثيرة، سواء لفنانين أو منشدين، ومشاركات السيرك قومي في مسرح الشارع، فضلا عن آخر استعدادات وتجهيزات حفلات الطرب والنجوم في منطقة أرينا العلمين.

الاستماع إلي آراء المواطنين

وعرض برنامج «الحياة اليوم»، تقريرا تلفزيونيا، يرصد آراء المواطنين الموجودين في مدينة العلمين وفعاليات مهرجان العلمين، وجولة على الممشى السياحي والاستماع إلى آرائهم في الخدمة المقدمة بمدينة العلمين الجديدة.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو، وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.