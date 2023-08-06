موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. اعرف باقي كام عطلة في السنة

الإجازات الرسمية من الأمور التي ينتظرها المواطنون والموظفون في القطاع العام والخاص تحديدا في فصل الصيف، إذ ينتهز العديد منهم فرصة جمع تلك العطلات الرسمية مع الإجازات الأسبوعية، حتى يتمكنوا السفر للمدن الساحلية لقضاء إجازة برفقة الأهل والأصدقاء، ما يجعلهم يبحثون عن موعد موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.

وتتبقى أيام قليلة من العطلات الرسمية خلال عام 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير الإجازات المتبقية خلال عام 2023، وموعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، والتي جاءت كالتالي:

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022

وجاءت الإجازات المتبقية خلال عام 2023، وموعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، كالتالي:

- إجازة المولد النبوي الشريف 2023: وتأتي إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل.

- إجازة 6 أكتوبر: وتأتي إجازة 6 أكتوبر لتكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل.

وجرت العادة أن يتم تأجيل العطلات الرسمية لتكون يوم الخميس، حتى يتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، حتى يستطيع المواطن الراغب في قضاء إجازة ممتعة السفر إلى إحدى الأماكن المناسبة، فضلا عن يوم الأحد الذي يتم به العمل من المنزل للكثير من الجهات والهيئات في مصر، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء، بإتاحة الفرصة للمؤسسات التي لا تتعامل بشكل مباشر مع المواطن، بالعمل من المنزل يوم الأحد على مدار شهر أغسطس لتوفير الكهرباء.