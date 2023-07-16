الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.. اعرفها

4 عطلات، هي الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023؛ فلا يتواجد في النصف الثاني من عام 2023 سوى 5 إجازات رسمية، مرت إحداها وهي إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، ولا يزال يتبقى 4 إجازات أخرى، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1193 لسنة 2018، بشأن الأيام والأعياد التي يُعطل خلالها العمل في الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء؛ فإن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، تضم كلاً من رأس السنة الهجرية، وعيد ثورة 23 يوليو 1952، وتعقبها ذكرى المولد النبوي الشريف، وعيد القوات المسلحة الذي يُحتفل به نسبة لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973.

إجازة رأس السنة الهجرية و23 يوليو

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بشأن إجازتي رأس السنة الهجرية، وعيد ثورة 23 يوليو، قبل أيام لتكونا يومي الخميس 20 يوليو 2023، والأحد 23 يوليو 2023، وهو القرار الذي يسري على العاملين بالقطاع الحكومي.

كما أصدرت وزارة العمل، بيانًا صحفيًا قبل قليل، أعلنت خلاله منح يومي 20 يوليو 2023، والأحد 23 يوليو 2023، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وعيد ثورة 23 يوليو.

ومن المُقرر أن يحل الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، وذكرى انتصارات أكتوبر يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.