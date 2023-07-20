الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.. ختامها ذكرى نصر أكتوبر

يتمتع الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة وبعض العاملين بالقطاع الخاص بـ4 أيام إجازة متواصلة، بدءا من اليوم الخميس 20-7-2023 حتى الأحد الموافق 23-7-202، وهي الإجازات المقررة لرأس السنة الهجرية وذكرى الاحتفال بثورة يوليو المجيدة، ويتوسطهما العطلة الأسبوعية الرسمية يومي الجمعة والسبت.

كم عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023؟

مثلما يحرص المواطنون على الالتزام بمواعيد العمل، يهتمون دوما بمعرفة الإجازات والعطلات الرسمية لأخد قسط من الراحة والتجمع مع الأبناء والأصدقاء، لذا ترصد «الوطن» عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، وتفاصيلها حسبما حددتها الحكومة.

الإجازات المتبقية في عام 2023

الأحد 23-7-2023، إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 27-9-2023، إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الجمعة 6-10-2023، إجازة الاحتفال بذكرى نصر أكتور المجيد 1973.

وبذلك لم يتبق أيام أخرى في عام 2023 سوى تلك الأيام، وفقا لأجندة الحكومة المصرية للإجازات.

4 أيام إجازة متواصلة

وحول تفاصيل الإجازات الرسمية الـ4 المتواصلة، فقد أقرها مجلس الوزراء لصالح المواطنين، تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء، على أن يكون اليوم الخميس 20-7-2023 إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، والجمعة والسبت عطلة أسبوعية، ويوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

وتعتبر الـ4 أيام المتواصلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما أعلنت وزارة القوى العاملة منح يومي الخميس 20 يوليو 2023، والأحد 23 يوليو 2023، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وعيد ثورة 23 يوليو.