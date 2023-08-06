مكونات الوجبة الصحية وطرق تجنب مقاومة الأنسولين لمرضى السكري

كشف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن الأدوية التي تؤثر على مستوى السكر في الدم، وبعض التعليمات لتجنب الإصابة بمقاومة الأنسولين.

نصائح لتجنب مقاومة الأنسولين

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لتجنب مقاومة الأنسولين يجب فقدان الوزن، وممارسة الرياضة على الأقل نصف ساعة يوميا، واتباع نظام غذائي صحي بتقليل كمية الدهون والسعرات الحرارية وتقليل كمية الكربوهيدرات في الطعام واستبدلها بالخضار والفاكهة.

مكونات الوجبة الصحية لمرضى السكري

وأشار إلى أن مكونات الوجبة الصحية لمرضى السكري، يجب أن تكون على النحو التالي:

- ربع الطبق يحتوي على البروتين، أسماك أو فراخ.

- ربع الطبق يحتوي على حبوب كاملة.

- نصف الطبق يجب أن يحتوي على الخضروات الطازجة.

الأدوية التي تؤثر على مستوى السكر في الدم

وأوضح أن الأدوية التي تؤثر على مستوى السكر في الدم وتؤخذ بحذر لمرضى السكر وتحت الإشراف الطبي فقط هي:

1- الكورتيزون مثل هیدروکورتیزون ودیکساميثازون وبردنیزولون ومیثیل بردنیزولون.

2- المضادات الحيوية من فئه quinolones، مثل الليفوكسن وموکسیفلوکساسین وجاتيفلوكساسين.

3- بعض الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم، مثل b.blocker، ومنها ميتوبرولول واتينولول وبروبرانولول.

4- مضادات الاكتئاب مثل كلوزابين ورسبریدون وفينوثيازين وکیوتیابین.

5- الأدويه الخافضة للكوليسترول مثل آتورفاستاتین ورسوفاستاتین وسیمفاستاتين.

6- فيتامين A (ایزوترینتوین)، وأشهر استخداماته علاج حب الشباب.

7- مثبطات المناعة، وتستخدم في علاج الأمراض المناعية مثل الصدفية.

8- مدرات البول من نوع thiazides، مثل هيدروكلوروثیازید واندابامید ودایازوکسید diazoxide، وذلك عند تناوله بجرعات أعلى من 28 مجم.

9- الأدوية المستخدمة في علاج الإيدز وHIV.

10- قابضات الأوعية (VASOPRESSOR)، مثل الأدرينالين ونورادرينالي.