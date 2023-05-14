«المستجدات العلمية في علاج مرضى السكر».. مؤتمر علمي بجامعة بنها

نظمت نقابة أطباء محافظة القليوبية بالتعاون مع رابطة أطباء السكر والغدد الصماء بكلية طب بنها مؤتمرها السنوي حول «المستجدات العلمية وآخر التوصيات العالمية في علاج مرضى السكر».

نشر الوعي الطبي بمرض السكر والوقاية منه

قال دكتور محمد شوقي السيد رئيس رابطة أطباء السكر ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يأتي في سياق نشر الوعي الطبي بمرض السكر والوقاية منه ومواجهته بأحدث الأساليب العلمية، بالإضافة إلى أن المؤتمر يعد فرصة هامة لإثراء النشاط العلمي والوقوف على أحدث طرق العلاج لمرضى السكري الذي يعتبر واحدا من الأمراض المزمنة التي يتزايد أعداد المصابين به يوما بعدد يوما.

رفع كفاءة الأطباء في هذا التخصص

أوضح الدكتور أيمن البدوي رئيس وحدة السكر والغدد الصماء، أن الوحدة تسعى لرفع كفاءة الأطباء في هذا التخصص عن طريق الاستعانة بالخبراء في مجال السكر في مصر، لإلقاء المحاضرات وتنظيم الدورات التدريبية لشباب الأطباء.

وأشاد رئيس وحدة السكر بالجهد المبذول من كافة العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية، وخاصة وحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب ونقابة الأطباء ودورهم المتميز في خدمة المرضى ونشر الأبحاث العلمية في مجلات عالمية مما يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميا.

فيما اكد الدكتور مصطفى أبو اليزيد استشاري السكر والغدد الصماء في كلمته بالمؤتمر على أهمية علاج مرض السكر والاستعانة بأحدث الأساليب العلمية والأدوية الحديثة للحد من وعلاج المضاعفات التي تحدث لمرضى السكر مع ضرورة الاهتمام بالكشف المبكر لهذا المرض ومراقبة مضاعفاته مؤكدا على الاهتمام بالبحث والكشف المبكر عن مرض السكر، حيث أكدت الدراسات العالمية أن الخطورة تكمن في التأخر في العلاج المناسب.

كما بينت إحدى الدراسات أنه كلما تمت السيطرة على مستويات السكر بالدم وخفض معدل السكر التراكمي لدى المريض، كلما قلت احتمالية الإصابة بالمضاعفات مثل اعتلال الشبكية السكري والتهاب الأعصاب الطرفية والقدم السكري.