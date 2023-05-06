«الصحة» تحذر مرضى السكر من تناول حقن الأنسولين عبر الملابس: يصيب بأمراض

أصدرت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية عاجلة لمرضى السكر بشأن حَقن الأنسولين من خلال الملابس، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، ورفع التوعية لدى المواطنين بالسلوكيات الخاطئة التي يجب الابتعاد عنها لما لها من أضرار على صحة الجسم.

وأوضحت وزارة الصحة، في تقرير رسمي أصدرته منذ قليل، أن الحصول على حقن الأنسلوين من خلال الملابس يمكن أن يؤدي إلى تلوث الإبرة ومن ثم الإصابة بالعدوى.

أماكن حقن الأنسلوين بالطريقة الصحيحة

واستعرض التقرير أماكن وضوابط الحصول على حقن الأنسلوين بالطريقة الصحيحة، وجاءت كالتالي:-

- يمكن الحصول على حُقن الأنسولين في البطن والذراع والأرداف، وفي مقدمة أو جانب الفخذ.

- الأنسولين يعمل بشكل أسرع عند حقنه في البطن.

- لا يُحقن الأنسولين في مسافة 5 سم من السرة أو عند وجود أي علامات تمدد بالجلد.

- لا يُحقن الأنسولين في المناطق التي تعاني من جروح أو كدمات.

مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، لافتة الى أن المبادرة تعمل بشكل يومي داخل الوحدات الصحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا بشكل يومي عدا يوم الجمعة وهو الإجازة الرسمية فقط.