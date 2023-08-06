تامر عاشور يشدو لأنغام وعمرو دياب وفضل شاكر في حفله بمهرجان العلمين

استكمل الفنان تامر عاشور حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على ميدلي لأبرز الأغنيات التي لحنها ومنها: «دا من العشم لعمرو دياب وياريتك فاهمني لأنغام، والله أعلم لفضل شاكر».

وعقب وصلة تامر عاشور الغنائية من المقرر أن تصعد الفنانة إليسا للمسرح المقام في العلمين أرينا، ومن المقرر أن يشدو تامر عاشور خلال الحفل بعدد من أهم وأشهر أغنياته التي تألق بها منها: قولوله سماح ومحظوظ وتيجي نتراهن وعشت معاك حكايات وكلموها عني.

يذكرً أن مهرجان العلمين بدأت فعالياته فى منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناءكان المهرجان قد انطلق اسبوعه الثالث أمس بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.