تامر عاشور يشكر «المتحدة» على تبرعها بإيرادات مهرجان العلمين لحياة كريمة

شكر الفنان تامر عاشور خلال حفله الغنائي المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تبرعها بإيرادات مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة.

وقدم تامر ميدلي لأبرز الاغنيات التي لحنها منها: «دا من العشم لعمرو دياب ويا ريتك فاهمني لأنغام والله أعلم لفضل شاكر»، وعقب وصلة تامر عاشور الغنائية من المقرر أن تصعد الفنانة إليسا للمسرح المقام في العلمين أرينا، ومن المقرر أن يشدو تامر عاشور خلال الحفل بعدد من أهم وأشهر أغنياته التي تألق بها منها: قولوله سماح ومحظوظ وتيجي نتراهن وعشت معاك حكايات وكلموها عني.

يذكر أن مهرجان العلمين بدأت فعالياته فى منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء.

كان المهرجان انطلق أسبوعه الثالث أمس بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.