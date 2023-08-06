نبيل نعيم: حازم أبو اسماعيل ليس صاحب فكر ولا يمتلك قاعدة ينطلق منها

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن حازم أبو إسماعيل ليس صاحب فكر، ولا يمتلك قاعدة ينطلق منها، لكن شكري مصطفى التكفيري كان له قاعدة كبيرة، وكان عنده فكر وكتبه، وقابلت شكري مصطفى عام 1977 أنا وأيمن الظواهري، في منطقة تسمى القبة الفيداوية بالعباسية، وكان يعرفه أيضا رفاعي سرور.

أيمن الظواهري وشكري مصطفى

وأضاف نبيل نعيم خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: «عندما نزلنا أنا وأيمن من عند شكري مصطفى، سألته عن رأيه في شكري مصطفى فقال لي: ده تكفير صرف».

جماعة المؤمنين

وتابع نبيل نعيم: «عندما جئنا نصلي مع شكري مصطفى، قال لنا صلوا لوحدكم، هو من جماعة المؤمنين ونحن لسنا بمؤمنين بالنسبة له، مع إننا كنا هنصلي وراءه ولن نؤمه».