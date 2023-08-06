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نبيل نعيم: الإخوان تآمرت مع تنظيم القاعدة لاستيلاء إسرائيل على سيناء

كتب:

محمد أيمن سالم
12:01 ص | الأحد 06 أغسطس 2023
نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد

نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية تواصلت مع محمد، شقيق أيمن الظواهري، وطلبوا منه أن يأتي بتنظيم القاعدة كله ويستقروا في سيناء حتى تدخل إسرائيل لتقاوم الإرهاب وبعدها تستولي على سيناء.

وأضاف «نعيم»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتورمحمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن محمد طلب منهم إرسال أموال له وبالفعل أرسلوا له مبلغ 2 مليون ونصف جنيه مبدئيًا.

الجماعات الإسلامية

وعن محاولة استقواء الإخوان بالجماعات الإسلامية والجهاد، أكد أنه لم يكن استقواء ولكنه استحواذ لأنهم خافوا أن يبطشوا بهم وتفلت منهم الدولة وكانوا يلعبون على فكرة العصا والجزرة.

برنامج «الشاهد» الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز» أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

برنامج الشاهد

ويكشف الباز، في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.

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بقلم محمد أيمن سالم