قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك»، 60 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية،، باستخدام 230 ذخيرة، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنيين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، باستخدام 4 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم، عدة مناطق سكنية: «فوروشيلوفسكي-كييفسكي-كويبيشيفسكي» من «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن اشتعال النيران في المبنى الأول لجامعة «الاقتصاد والتجارة» بالمدينة

مقتل مدنيين اثنين نتيجة القصف الأوكراني

وكان القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك»، دينيس بوشلين، اعلن في وقت سابق، مقتل مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واشتعلت النيران في سطح المبنى الأول لجامعة «الاقتصاد والتجارة»، والطابق الثاني الذي يوجد به مكتب القبول بالجامعة وقاعة المؤتمرات والمتحف، فيما أشار عمدة «دونيتسك»، أليكسي كوليمزين، إن وزارة الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وكان الممثل الخاص لرئيس البرازيل للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، أوضح في وقت سابق، أن بلاده تعتبر مبادرات السلام الصينية والإفريقية الخاصة بأوكرانيا مهمة، مشيرا إلى أن إجراء مفاوضات حقيقية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، مستحيل بدون المشاركة الروسية.