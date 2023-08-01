قصف أوكراني على «جورلوفكا» شمال دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بـ15 صاروخًا من نظام الصواريخِ متعدد الانطلاق، على «جورلوفكا» الواقعة على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، دمرت القوات الروسية، دبابة أوكرانية من طراز «تي 72 إم 1»، باستخدام قذيفة موجهة من طراز «كراسنوبول»، على «اتجاه زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.

مقتل أكثر من 100 جندي أوكراني

وفي وقت سابق، أحبطت روسيا، 8 محاولات هجوم من قوات أوكرانية على اتجاهي: «سفاتوفسكي، كراسنوليمان»، فيما أشارت مجموعة «قوات المركز» في الجيش الروسي، إلى مقتل أكثر من 100 جندي أوكراني.

وقال رئيس المكتب الصحفي لمجموعة «قوات المركز»، ألكسندر سافتشوك، إلى إسقاط «مسيرة»، مشيرا إلى شن طيران المجموعة 12 ضربة صاروخية بالقنابل.

أوكرانيا استخدمت مسيرات «بوبر» في الهجمات على روسيا

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، أشارت في وقت سابق، إلى سعي أوكرانيا لزيادة صناعة المسيرات لضرب الأراضي الروسية، وحددت الصحيفة الأمريكية، ما لا يقل عن 3 أنواع من الطائرات بدون طيار الأوكرانية الصنع، التي استخدمت في الهجمات على روسيا بينها «بوبر» و«أوج 22»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي تعليق على وتيرة هجوم «كييف» المضاد، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بـ«البيت الأبيض» جون كيربي، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن القوات الأوكرانية تواجه خطوطا دفاعية محصنة

وأضاف كيربي، أن هجوم أوكرانيا المضاد يسير ببطء، مشيرا إلى أن على القوات الأوكرانية التغلب على حقول الألغام، ووصفه بالأمر الصعب في حد ذاته.

سياسيا، قال سفير المهام الخاصة بوزراة الخارجية الروسية، الأمين العام لـ منتدى الشراكة «الروسية الإفريقية»، أوليج أوزيروف، في حديث للقناة الأولى الروسية، ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن مشاريع «موسكو» في القارة السمراء، إن على الوزير دراسة الخبرة الروسية في مجال الأمن قبل الإدلاء بالتصريحات.

واليوم الثلاثاء، بدأ سريان الأحكام الأساسية للقانون الذي نص على تثبيت الأنظمة القانونية لإدخال «الروبل الرقمي» في روسيا، وهو الشكل الثالث للعملة الوطنية.وقالت «سبوتنيك»، إن سيكون من اللازم لاستخدام «الروبل الرقمي»، إنشاء محفظة إلكترونية خاصة عبر البنك، مضيفة إن عمليات الروبل الرقمي، ستتم عبر منصة خاصة، وسيكو «البنك المركزي» المشغل لهذه المنصة.