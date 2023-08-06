عاصفة ثلجية تضرب شوارع ألمانيا في «عز الحر» (فيديو)

شهدت ألمانيا عاصفة برد، رغم وجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ما جعل سكانها في حالة من الدهشة، وذلك وفقًا لما نشرته قناة «العربية».

عاصفة برد تضرب ألمانيا

وغطت طبقة البرد والثلوج شوارع بعض المناطق في ألمانيا، واستعان السكان بمركبات للإزالة الثلوج وفتح الطرق، إضافة إلى جرس الإنذار الذي كان يضرب صوته في مختلف الشوارع، ما جعل الكثير يتفأجا من هذه العاصفة التي تضرب البلاد في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها مختلف دول العالم نتيجة التغيرات المناخية.

عصر الغليان العالمي

وحذرت منظمة الأرصاد العالمية من بدء مرحلة الغليان العالمي الذي تكون فيه ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، مبينة أنَّ له تأثير كبير على كوكب الأرض، إذ قد يجعل من الصعب تنفس الهواء الحار، مع تدهور المناخ الذي قد يزداد يومًا بعد يوم، خاصة أنَّه قد سيطر على بعض الدول بشكل كبير، مثل دول أوروبا وأمريكا والصين والجزائر، متسببة في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وحرق الغابات.

وقد اتخذت بعض الدول إجراءات احترازية لمواجهة الطقس الحار وتجنب مخاطره خاصة التعرض لحدوث حرائق في الغابات والعديد من الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى تدهور البلاد.