منح دراسية في أوروبا 2023 لطلاب الثانوية العامة.. بينها ألمانيا

يحاول الطلاب وأولياء الأمور البحث عن منح دراسية مجانية بالخارج 2023 في أوروبا، ولكن ما أبرز الدول التي يمكنك التقدم للحصول على منحة فيها في الوقت الحالي بعد ظهور النتيجة.

منح دراسية في تركيا في أوروبا 2023 لطلاب الثانوية العامة

يستطيع الطلاب من مختلف دول العالم التقدم للحصول على منح دراسية في مراحل البكالوريس والماجستير والدكتوراة في الجامعات التركية، وتشمل المنحة نفقات الجامعة والسكن والإقامة والمعيشة.

وتتعدد التخصصات لتشمل التخصصات الطبية والصيدلة، و التخصصات الهندسية بكافة أنواعها، والتخصصات العلمية والأدبية والفنية والسياحية والاقتصادية، ودراسات القانون وعلم النفس والاجتماعيات وإدارة الأعمال، ويشترط في هذه المنحة ألا يتجاوز المتقدم للبكالوريوس عن 21 عامًا، وأن يكون الطالب خريج الثانوية أو على وشك التخرج، و ألا يقل معدل الطالب عن 70% في جميع التخصصات ماعدا الطب، فالتخصصات الطبية يجب ألا يقل تقدير المتقدم عن 90% للتخصصات الطبية، وتفتح المنحة التركية باب التقدم سنويا في شهر يناير حتى نهاية شهر فبراير.

منح دراسية في ألمانيا في أوروبا 2023 لطلاب الثانوية العامة

وتوفر دولة ألمانيا الاتحادية عدة منح دراسية مجانية بالكامل سواء من الحكومة أو الجامعات الأهلية التي تنفق عليها مؤسسات عدة، وتتراوح معظم المنح الدراسية بين 150 و800 يورو شهريًا لمدة 12 شهرًا.

وتشمل المنح الحكومية الألمانية الممولة ( منحة DAAD ألمانيا، و برامج إيراسموس للمنح الدراسية في ألمانيا)، وتوفر ألمانيا منح غير حكومية ومنها (منح SBW BERLIN في ألمانيا، منح هاينريش بول للطلاب الدوليين، ومؤسسات باير Bayer Foundations، والمنح الدراسية Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Scholarships.، ومؤسسة فريدريش إيبرت The Friedrich Ebert Stiftung. ومنحة ماويستا Mawista Scholarship، وزمالات ماري كوري الدولية الوافدة (IIF) للبلدان النامية.