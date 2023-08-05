«كنائس وسط القاهرة» تنعى الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا

نعى الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، الأنبا ميشائيل، أسقف جنوب ألمانيا ورئيس دير الأنبا انطونيوس بألمانيا، الذي توفي، منذ ساعات قليلة، بعد صراع مع المرض.

الأنبا رافائيل عن الأنبا ميشائيل: نودع ملاك دير البراموس ومؤسس خدمة الكنيسة القبطية في ألمانيا

وقال الأنبا رافائيل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نودع لحضن القديسين وعلى رجاء قيامة الأموات الحبر الجليل نيافة الأنبا ميشائيل، ملاك دير البراموس، ومؤسس خدمة الكنيسة القبطية في ألمانيا، الرب ينيح نفسه ويعزي الكنيسة والايبارشية وكل أحبائه».

القنصلية العامة بألمانيا تنعي الأنبا ميشائيل

كما قدمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت التعزية في نياحة الأنبا ميشائيل، أسقف جنوب ألمانيا ورئيس دير الأنبا أنطونيوس في كروفلباخ، والذي تنيح اليوم، بعد حياة حافلة من خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا.

وتقدم القنصل العام أمين حسان وجميع أعضاء القنصلية العامة بخالص التعازي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس وشعب الكنيسة في الداخل والخارج، وقالت القنصلية في نعيها «كان الأسقف المتنيح مثالا للخدمة والعطاء وخير ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدى عمره الحافل».

وتقدم الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا ومجمع الأباء الكهنة و الخدام و جميع شعب الإيبارشية يتقدموا بخالص العزاء في نياحة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا ميشائيل أسقف جنوبي ألمانيا و رئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ - ألمانيا.

وأضاف بيان الإيبارشية لنعي الأسقف الراحل «خالص العزاء لقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، أدام الله أبوته لنا، ولمجمع الآباء كهنة وشعب إيبارشية جنوبي ألمانيا ومجمع رهبان الدير وللأسرة المباركة ولكل أبنائه وأحبائه في داخل مصر وخارجها، طالبين لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة، وأن يشفع فينا أمام عرش النعمة».