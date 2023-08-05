نبيل نعيم يكشف لـ«الشاهد» عن علاقة خيرت الشاطر بجاسوس إسرائيلي

تحدث نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن علاقة خيرت الشاطر بجاسوس إسرائيلي، قائلًا: «اسمه ديفيد، وكان حبيب خيرت الشاطر ومعه طول الوقت في السجن».

خيرت الشاطر

وأضاف نعيم، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «خيرت الشاطر كان مع هذا الجاسوس طوال الوقت، بحكم إنه لا يتحدث العربية، وكان خيرت الشاطر هو من يتحدث معه ويفهم طلباته».

وتابع نعيم ساخرًا: «الإخوة كانوا بيسألوني ليه خيرت الشاطر قاعد مع الجاسوس طول الوقت، فرديت عليهم إن خيرت الشاطر يوثق جماعة الإخوان، وهياخد شهادة ميلاد للإخوان من إسرائيل».

وأشار إلى أن ما فعلته جماعة الإخوان في سوريا، إسرائيل لم تستطع فعله في كل حروبها مع سوريا، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية استنزفت إقليم سوريا بشكل كبير جدًا، والإرهاب استمر 20 سنة.

برنامج الشاهد

وأكد أن الإخوان يفتتون المجتمع، «هذا مسلم وهذا مسيحي وهذا شيعي وهذا أمر خاطئ»، متابعًا: «أنا روحت سوريا ولبنان ومفيش أي فرق بين الناس».

ويُذاع «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» في الجزء الثاني في توثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.