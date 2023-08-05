نبيل نعيم لـ«الشاهد»: تنظيم الإخوان الأب الروحي لجميع جماعات الإرهاب

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية تُعد الأب الروحي لجميع جماعات الإرهاب، ليس فقط عل مستوى مصر، وإنما على مستوى العالم أجمع، «فيه عناصر من جماعة الإخوان وقت القبض على سيد قطب وعند الذهاب لإعدامه كانوا يُكبرون، ويصرخون إلى الجحيم يا قطب، عندما شاهد ذلك القيادي شكري مصطفى كفرهم، فهي جماعة تكفيرية».

الإخوان يخترعون في الدين

وأضاف «نعيم»، خلال حواره في برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان يخترعون في الدين مالم يأتي الله به من سلطان، « الدين بيقول الواحد يقول لا إله إلا الله، الإخوان ييجوا ممكن يكفروا حد عشان مش فاهم معنى لا إله الإ الله، رغم إن الإسلام قال من قال مش من فهم، هو يعني لازم الكل يبقى زي ابن تيمية عشان يبقى مسلم».

برنامج الشاهد

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم الثاني من برنامج الشاهد، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويكشف في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟.