نبيل نعيم لـ«الشاهد»: خيرت الشاطر قائد «قطيع الإخوان»

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إنه التقى خيرت الشاطر في السجن عندما جرى القبض عليه في قضية سلسبيل، «الإخوان مثل القطيع يجب أن يكون لهم قائد»، مؤكدًا أن الإخوان هم من جعلوا خيرت الشاطر قائدا ومسيطرا عليهم.

ديكتاتورية خيرت الشاطر

وأضاف «نعيم»، خلال حواره في برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن خيرت الشاطر لديه نوع من الديكتاتورية، متابعًا: «ده بيخليه ثابت في مركزه بالجماعة»، وهذا على عكس الجماعات الأخرى السيطرة عليها صعب، وكل واحد أمير نفسه.

وأشار إلى أن الفكر القطبي قائم على التوقف في المسلمين الذين ظاهرهم الإسلام، متابعًا: «ده كلام فاضي طبعًا، لأن الرسول لم يوقف الإسلام على الفهم بل على النطق»، مؤكدًا أن الرسول قال: من قال لا إله إلا الله ولم يقل من فهم.

برنامج الشاهد

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم الثاني من برنامج الشاهد، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويكشف «الباز» في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.