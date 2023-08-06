نبيل نعيم: الإخوان ساعدوا إسرائيل في خطة «الطوق النظيف» لتفتيت الدول

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن بن جوريون مؤسس إسرائيل وضع خطة الطوق النظيف لتفتيت الدول المحيطة بها، مؤكدًا أن إسرائيل لعبت هذا الدور.

قوة إسرائيل في تفتيت الدول المحيطة بها

وأضاف نعيم خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد المُذاع على قناة إكسترا نيوز: «بن غوريون قال إن قوة إسرائيل ليست في امتلاك قنبلة نووية ولكن قوة إسرائيل في تفتيت الدول المحيطة بها، مصر وسوريا والعراق».

وأشار إلى أن ما حدث في سوريا لا تفعله إسرائيل لكن جماعة الإخوان هي من فعلت ذلك.

ويُذاع الشاهد يوميًا على قناة إكسترا نيوز في الجزء الثاني في توثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.